Empresariales
29 de julio de 2026 a la - 01:00

Shell Lubricants y Grupo Condor entregaron una MG ZS a conductor de Bolt

Hombre en uniforme sostiene objeto amarillo de Shell, rodeado de cuatro personas en evento al aire libre, todos atentos a la acción.
Sergio Lahaye, Karen Bareiro, Eduardo Samudio, Orlando Amarilla y Sofía Acosta.ARCENIO ACUÑA

Shell Lubricants y Grupo Condor coronaron con éxito la promoción “Tu mejor compañero de viaje te regala una camioneta MG”.

Por ABC Color

Eduardo Andrés Samudio Giménez, ganador del sorteo y referente del esfuerzo de la comunidad de la plataforma Bolt en Paraguay, recibió las llaves de una flamante SUV MG ZS 0km.

La campaña, que fue del 1 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2026, invitó a los conductores de Bolt a potenciar la vida útil de sus vehículos con la tecnología y máxima calidad de Shell Lubricants.

“El impacto de esta campaña superó ampliamente nuestras expectativas. Logramos conectar directamente con la comunidad de conductores de Bolt, acercándoles no solo la máxima calidad de nuestros lubricantes para cuidar el motor de sus herramientas de trabajo, sino también una oportunidad real de transformar su movilidad”, expresó Orlando Amarilla, gerente comercial de Shell Lubricants.

“Agradecemos a cada profesional que confió en Shell Lubricants y felicitamos a Eduardo por este merecido premio que refleja el espíritu de esta alianza”, agregó.