Shell Lubricants y Grupo Condor entregaron una MG ZS a conductor de Bolt

Eduardo Andrés Samudio Giménez, ganador del sorteo y referente del esfuerzo de la comunidad de la plataforma Bolt en Paraguay, recibió las llaves de una flamante SUV MG ZS 0km.

La campaña, que fue del 1 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2026, invitó a los conductores de Bolt a potenciar la vida útil de sus vehículos con la tecnología y máxima calidad de Shell Lubricants.

“El impacto de esta campaña superó ampliamente nuestras expectativas. Logramos conectar directamente con la comunidad de conductores de Bolt, acercándoles no solo la máxima calidad de nuestros lubricantes para cuidar el motor de sus herramientas de trabajo, sino también una oportunidad real de transformar su movilidad”, expresó Orlando Amarilla, gerente comercial de Shell Lubricants.

“Agradecemos a cada profesional que confió en Shell Lubricants y felicitamos a Eduardo por este merecido premio que refleja el espíritu de esta alianza”, agregó.