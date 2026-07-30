Americana y Global MBA llevan a cabo Clase Cero

Más que una instancia de bienvenida, la actividad impulsada por la Universidad Americana busca generar un primer espacio de encuentro entre estudiantes de distintas cohortes, docentes, mentores y autoridades académicas, promoviendo desde el inicio uno de los pilares fundamentales del programa: la construcción de una comunidad de aprendizaje basada en el intercambio de experiencias, el networking y el liderazgo colaborativo.

En este marco, la jornada incluyó la masterclass exclusiva “Marca Personal en la era de la Inteligencia Artificial”, dictada por Alex Niz, especialista en marca personal, para abordar una temática clave para líderes y ejecutivos que buscan diferenciarse en entornos altamente competitivos y digitalizados.