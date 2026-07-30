INARCO Paraguay apuesta por el barrio Herrera con un edificio

INARCO Paraguay, desarrolladora inmobiliaria con presencia en Chile, Perú y Paraguay, realizó la palada inicial de INARCO Herrera, un nuevo desarrollo residencial que demandará una inversión de US$ 10 millones y que estará ubicado sobre Guido Spano casi Concejal Vargas, en el barrio Herrera de Asunción.
INARCO Herrera contempla una superficie construida de 8.025,89 m2 sobre un terreno de 1.200 m2, con un plazo de ejecución de 24 meses y fecha estimada de finalización en junio de 2028.
El edificio contará con 130 departamentos, distribuidos en 10 niveles de planta tipo, ofreciendo distintas alternativas para responder a las necesidades del mercado actual: 90 monoambientes, 30 departamentos de un dormitorio y 10 departamentos de dos dormitorios.
Además, se dispondrá de 50 cocheras y una completa infraestructura de servicios orientados al confort de sus residentes.
El proyecto fue concebido por el Estudio Campopiano, bajo un concepto de arquitectura contemporánea que combina funcionalidad, diseño y eficiencia.
Asimismo, incorpora criterios de sostenibilidad, soluciones orientadas al ahorro energético y materiales eficientes, contribuyendo a una construcción más responsable con el entorno.
Entre sus principales comodidades se destacan un espacio de coworking con sala de reuniones, gimnasio completamente equipado, área de calistenia, piscina con vista panorámica, solárium, dos quinchos con parrilla y otros.