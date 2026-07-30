Mi Personal, la nueva aplicación de Personal

A través de una sola plataforma, los usuarios pueden gestionar sus líneas móviles, Internet Hogar y Flow, realizar pagos, contratar nuevos servicios y acceder a asistencia técnica de manera online.

Entre sus principales funcionalidades, la aplicación permite consultar el estado de los servicios de telefonía, Internet Hogar y Flow; revisar y pagar facturas utilizando el medio de pago que cada usuario prefiera; administrar líneas móviles, consultar saldo, realizar recargas y comprar packs de manera sencilla.

Además, Mi Personal brinda la posibilidad de contratar nuevos servicios, mejorar planes de telefonía e Internet Hogar y realizar diversas gestiones de forma completamente digital, evitando llamadas telefónicas o visitas presenciales. Más datos en www.personal.com.py.