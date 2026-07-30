Empresariales
30 de julio de 2026 a la - 01:00

Mi Personal, la nueva aplicación de Personal

Mi Personal es la nueva aplicación de autogestión.
Mi Personal es la nueva aplicación de autogestión.GENTILEZA

Mi Personal es la nueva aplicación de autogestión diseñada para que los clientes administren todos sus servicios desde un único lugar, con una experiencia simple, rápida y segura.

Por ABC Color

A través de una sola plataforma, los usuarios pueden gestionar sus líneas móviles, Internet Hogar y Flow, realizar pagos, contratar nuevos servicios y acceder a asistencia técnica de manera online.

Entre sus principales funcionalidades, la aplicación permite consultar el estado de los servicios de telefonía, Internet Hogar y Flow; revisar y pagar facturas utilizando el medio de pago que cada usuario prefiera; administrar líneas móviles, consultar saldo, realizar recargas y comprar packs de manera sencilla.

Además, Mi Personal brinda la posibilidad de contratar nuevos servicios, mejorar planes de telefonía e Internet Hogar y realizar diversas gestiones de forma completamente digital, evitando llamadas telefónicas o visitas presenciales. Más datos en www.personal.com.py.