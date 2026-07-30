Punto Farma y Amalfi traen Mixsoon al país

Mixsoon es una marca coreana de skincare que propone un enfoque minimalista del cuidado de la piel, con especial énfasis en ingredientes seleccionados y fórmulas pensadas para integrarse fácilmente a la rutina diaria. Su propuesta representa una nueva generación del K-Beauty que combina simplicidad, innovación y una identidad contemporánea.

El público paraguayo ya puede descubrir una selección de sus productos más representativos, incluyendo algunos de los favoritos de la marca, como Bean Essence y Bean Cream, además de sérums, protectores solares y más, los cuales están diseñados para acompañar diferentes pasos de la rutina diaria de cuidado facial.

En esta primera etapa, Mixsoon estará disponible en 34 sucursales seleccionadas de Punto Farma en Gran Asunción, además de la tienda online de la farmacia.