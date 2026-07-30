Empresariales
30 de julio de 2026 a la - 15:15

ZEEKR 7X: el SUV eléctrico premium que llega a Paraguay para redefinir la movilidad

Durante el evento se dieron a conocer las versiones Smart y Performance del nuevo ZEEKR 7X.
Durante el evento se dieron a conocer las versiones Smart y Performance del nuevo ZEEKR 7X.Gentileza

Santa Rosa Paraguay presentó oficialmente el nuevo ZEEKR 7X, un SUV 100% eléctrico que combina diseño, tecnología de vanguardia, seguridad y un desempeño excepcional, reafirmando el compromiso de la compañía con el desarrollo de una movilidad premium y sostenible en el país.

Por ABC Color

Durante el evento se dieron a conocer las versiones Smart y Performance del nuevo ZEEKR 7X, con un precio de entrada de USD 49.990. El modelo destaca por su diseño elegante y minimalista, una cabina concebida para maximizar el confort de todos sus ocupantes y un sistema de infoentretenimiento de última generación con hasta 21 parlantes ZEEKR Sound.

Además, ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos en su versión Performance y un innovador sistema de suspensión inteligente capaz de leer el camino y anticiparse a las irregularidades del terreno, ajustando la amortiguación en tan solo 2 a 5 milisegundos para ofrecer una conducción más confortable y segura.

Santa Rosa Paraguay presentó oficialmente el nuevo ZEEKR 7X, un SUV 100% eléctrico.
Santa Rosa Paraguay presentó oficialmente el nuevo ZEEKR 7X, un SUV 100% eléctrico.

Ambas versiones incorporan una arquitectura eléctrica de 800 V y admiten carga rápida de hasta 450 kW, lo que permite recuperar la energía de la batería en pocos minutos y garantiza una experiencia de uso preparada para las exigencias de la movilidad moderna.

Con este lanzamiento, Santa Rosa consolida su estrategia de movilidad eléctrica en Paraguay, ofreciendo vehículos que responden a las nuevas tendencias globales sin renunciar al diseño, el confort ni las prestaciones.

“El ZEEKR 7X representa una nueva generación de vehículos eléctricos premium. Su llegada a Paraguay refleja nuestro compromiso de acercar al mercado local las últimas innovaciones de la industria automotriz mundial y brindar a nuestros clientes una experiencia de movilidad que combina lujo, tecnología y desempeño”, destacó Agustín Varela, el director de la firma.

Con este lanzamiento, Santa Rosa consolida su estrategia de movilidad eléctrica en Paraguay.
Con este lanzamiento, Santa Rosa consolida su estrategia de movilidad eléctrica en Paraguay.

Para más información, los interesados pueden visitar el showroom ubicado en el Paseo Los Árboles (sobre la Avda. San Martín, Asunción), o bien acceder a sus canales oficiales en redes sociales (@zeekrparaguay) y a la web oficial www.zeekrlife.com.py.