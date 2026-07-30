ZEEKR 7X: el SUV eléctrico premium que llega a Paraguay para redefinir la movilidad

Durante el evento se dieron a conocer las versiones Smart y Performance del nuevo ZEEKR 7X, con un precio de entrada de USD 49.990. El modelo destaca por su diseño elegante y minimalista, una cabina concebida para maximizar el confort de todos sus ocupantes y un sistema de infoentretenimiento de última generación con hasta 21 parlantes ZEEKR Sound.

Además, ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos en su versión Performance y un innovador sistema de suspensión inteligente capaz de leer el camino y anticiparse a las irregularidades del terreno, ajustando la amortiguación en tan solo 2 a 5 milisegundos para ofrecer una conducción más confortable y segura.

Ambas versiones incorporan una arquitectura eléctrica de 800 V y admiten carga rápida de hasta 450 kW, lo que permite recuperar la energía de la batería en pocos minutos y garantiza una experiencia de uso preparada para las exigencias de la movilidad moderna.

Con este lanzamiento, Santa Rosa consolida su estrategia de movilidad eléctrica en Paraguay, ofreciendo vehículos que responden a las nuevas tendencias globales sin renunciar al diseño, el confort ni las prestaciones.

“El ZEEKR 7X representa una nueva generación de vehículos eléctricos premium. Su llegada a Paraguay refleja nuestro compromiso de acercar al mercado local las últimas innovaciones de la industria automotriz mundial y brindar a nuestros clientes una experiencia de movilidad que combina lujo, tecnología y desempeño”, destacó Agustín Varela, el director de la firma.

Para más información, los interesados pueden visitar el showroom ubicado en el Paseo Los Árboles (sobre la Avda. San Martín, Asunción), o bien acceder a sus canales oficiales en redes sociales (@zeekrparaguay) y a la web oficial www.zeekrlife.com.py.