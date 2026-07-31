Tres Leones llevará el tradicional carrulim a las calles con sus “Desyetadores Ambulantes”

Inspirada en una escena cotidiana de nuestras calles, la campaña transforma a los tradicionales vendedores ambulantes (vendedores de azar) en portadores de buena suerte, llevando el verdadero carrulim directamente hasta las personas.

Cada 1º de agosto miles de paraguayos mantienen viva la tradición de beber carrulim para espantar la yeta y comenzar el mes con el pie derecho. Sin embargo, entre el ritmo cotidiano y las obligaciones del día, muchas personas ya no encuentran el momento para realizar el ritual como se debe (7 tragos, en ayunas, con caña de verdad).

Por eso, este año, Tres Leones decide salir a buscarlas, porque nadie puede quedar sin su ritual.

“Queríamos llevar la tradición hasta donde está la gente. Si el carrulim existe para combatir la yeta, no tiene sentido esperar que las personas lleguen a él. Preferimos que el ritual salga a recorrer la ciudad. Y qué mejor que hacerlo con nuestros Desyetadores ambulantes, que saldrán a buscar personas para llevarles la suerte”, explican desde el equipo de Tres Leones.

Este 1º de agosto, los Desyetadores Ambulantes recorrerán distintos puntos estratégicos alrededor de todo el país repartiendo gratuitamente Carrulim Tres Leones e invitando a los paraguayos a mantener viva una costumbre que atraviesa generaciones.

La acción estará acompañada por una campaña digital y la participación de creadores de contenido que vivirán la experiencia desde la calle.

Este año, Tres Leones invita a todos a recordar una sola cosa: No le des calle a la yeta.