Empresariales
31 de julio de 2026 a la - 09:15

Villamorra Shopping celebró “El verdadero poder de una buena amistad”

Dos mujeres sonrientes en Villamorra Shopping; una con vestido mostaza y otra en blusa amarilla y pantalones blancos, posando juntas.
Norita Rodríguez junto con Laura Amarilla, gerente de Marketing y Comercial de Villamorra Shopping.Pedro Gonzalez

En el marco de la Semana de la Amistad, Villamorra Shopping llevó a cabo la charla “El verdadero poder de una buena amistad”, un encuentro que invitó a reflexionar sobre la importancia de construir y fortalecer vínculos auténticos que pueden transformar positivamente la vida.

Por ABC Color

La actividad se realizó el miércoles 29 de julio, en la sala 7 de Cine Villamorra, y reunió a destacadas personalidades. La charla fue moderada por Norita Rodríguez y contó con la participación de los conferencistas Carolina Arévalo, Laura López, Andrea Vronik, Mary Noceda, Verónica Arguello, Laura Amarilla, Mirna Alderete, Charito Povigna, Marqueza Mieres, Óscar Rodas, Clyde Cowan y Raúl Melamed.

Cinco mujeres sonrientes en ambiente festivo, sosteniendo cajas de colores y vistiendo ropa variada en evento de Villamorra Shopping.
Las conferencistas abordaron diversos temas relacionados con la amistad en la vida.

Durante el encuentro, los invitados compartieron experiencias, anécdotas y reflexiones sobre el verdadero significado de la amistad, el valor del acompañamiento y la importancia de cultivar relaciones genuinas.

A través de sus testimonios, abordaron este vínculo desde diferentes experiencias y etapas de la vida, creando un ambiente cercano y emotivo en el que se destacó la importancia de estar presentes, escuchar y construir lazos basados en la confianza y el afecto.

El evento estuvo abierto para todo público con entrada libre y gratuita.
El evento estuvo abierto a todo público con entrada libre y gratuita.

La propuesta, de acceso libre y gratuito, permitió que los asistentes disfrutaran de una jornada de aprendizaje, conexión y celebración, acompañada del exquisito café de OMA y obsequios para todos los presentes.

Para conocer y participar de nuevas propuestas pensadas para encontrarse, compartir y vivir experiencias especiales, pueden seguir la cuenta oficial de Villamorra Shopping en Instagram: @villamorrashopping.