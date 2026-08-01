Legado ancestral de las plantas

El pohã ñana –que en guaraní significa “remedio de las plantas”– representa siglos de sabiduría transmitida de generación en generación.

Se trata de un legado heredado de los pueblos originarios guaraníes y enriquecido por la tradición campesina, que convirtió a las plantas medicinales en parte de la vida cotidiana de millones de paraguayos.

Una fecha para preservar una tradición

El Día Nacional del Pohã Ñana fue instituido mediante la Ley Nº 5406, promulgada en 2015, con el propósito de reconocer el valor cultural, histórico y social de las plantas medicinales, además de declarar al tradicional Paseo de los Yuyos, ubicado junto al Mercado 4, como sitio turístico nacional.

La iniciativa nació impulsada por los propios vendedores y productores de hierbas medicinales, quienes buscaron proteger un oficio y un conocimiento profundamente ligados a la identidad paraguaya.

La celebración coincide con el 1 de agosto porque esta fecha está estrechamente vinculada al carrulim.

Un patrimonio que vive en cada ronda de tereré

En nuestro país, el uso de plantas medicinales trasciende el ámbito de la medicina natural.

Es parte de la cultura cotidiana y está presente en una de las costumbres más emblemáticas del país: compartir un tereré.

En mercados, plazas, hogares y oficinas es habitual combinar la yerba mate con distintas hierbas frescas, conocidas popularmente como “yuyos”, seleccionadas según las necesidades de cada persona.

La preparación del tereré medicinal constituye un acto de convivencia, intercambio de conocimientos y transmisión de costumbres familiares.

El valor cultural del pohã ñana ha sido reconocido oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Secretaría Nacional de Cultura, mientras que la cultura del tereré, íntimamente ligada al uso de estas plantas, fue inscrita por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Las plantas medicinales más utilizadas

Paraguay alberga cientos de especies medicinales. Muchas de ellas forman parte del consumo diario y son comercializadas en el tradicional Paseo de los Yuyos.

Entre las más populares se encuentran: ruda, menta’i, cedrón Paraguay, burrito, ka’a he’ê (stevia), kokû, jaguarete ka’a, cola de caballo y verbena’i, entre otras.

El Paseo de los Yuyos se prepara hoy para recibir a miles de personas que buscan medicina natural.