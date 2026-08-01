Los Desyetadores Ambulantes ya recorren las calles para que la yeta no llegue primero

Con chalecos especialmente intervenidos y cargando petacas del verdadero Carrulim Tres Leones, la marca convirtió a los tradicionales canillitas ambulantes en portadores de buena suerte, acercando el ritual directamente a las personas.

Cada 1º de agosto miles de paraguayos mantienen viva la tradición de beber carrulim para arrancar agosto con buena suerte. Pero este año, en lugar de esperar que las personas encuentren el ritual, Tres Leones decidió que el ritual las encuentre primero.

La idea nace de una escena muy paraguaya: todos conocemos a esos vendedores ambulantes que recorren las calles ofreciendo cartones de bingo a quienes buscan un golpe de suerte. Este 1º de agosto, Tres Leones transforma a esos mismos personajes en Desyetadores Ambulantes, acompañando los juegos de azar con el verdadero carrulim para un doble golpe de suerte.

"En Paraguay estamos acostumbrados a encontrarnos con canillitas de bingo deambulando en los semáforo, y son los que están más en contacto con la gente que busca su suerte. Tres Leones resignifica ese personaje y lo convierte en un Desyetador Ambulante: alguien que lleva suerte con el verdadero Carrulim de Tres Leones", explican desde el equipo de Tres Leones.

Durante toda la jornada, los Desyetadores Ambulantes estarán presentes en avenidas, cruces semafóricos, zonas comerciales y otros puntos estratégicos de todo el país repartiendo gratuitamente Carrulim Tres Leones e invitando a los paraguayos a mantener viva una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura.

La acción también podrá seguirse a través de las redes sociales de la marca y de distintos creadores de contenido, quienes acompañarán el recorrido de los Desyetadores Ambulantes durante todo el día.

Porque este 1º de agosto, la invitación es una sola: No le des calle a la yeta.