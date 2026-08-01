Villamorra Shopping celebró “El verdadero poder de la amistad”

La actividad se realizó el miércoles 29 de julio, en la sala 7 de Cine Villamorra, y reunió a destacadas personalidades.

La charla fue moderada por Norita Rodríguez y contó con la participación de los conferencistas Carolina Arévalo, Laura López, Andrea Vronik, Mary Noceda, Verónica Argüello, Laura Amarilla, Mirna Alderete, Charito Povigna, Marqueza Mieres, Óscar Rodas, Clyde Cowan y Raúl Melamed.

Durante el encuentro, los invitados compartieron experiencias, anécdotas y reflexiones sobre el verdadero significado de la amistad, el valor del acompañamiento y la importancia de cultivar relaciones genuinas que perduren en el tiempo.

A través de sus testimonios, abordaron este vínculo desde distintas perspectivas y etapas de la vida, destacando cómo una amistad auténtica puede influir positivamente en el bienestar de las personas.

El intercambio generó un ambiente cercano y emotivo, en el que se puso en valor la importancia de escuchar, compartir, brindar apoyo incondicional y construir relaciones basadas en el respeto, la empatía y el afecto.

La propuesta, de acceso libre y gratuito, permitió que los asistentes disfrutaran de una jornada de aprendizaje, conexión y celebración, acompañada del exquisito café de OMA y obsequios para todos los presentes.

Para conocer y participar de nuevas propuestas pensadas para encontrarse, compartir y vivir experiencias especiales, pueden seguir la cuenta oficial de Villamorra Shopping en Instagram: @villamorrashopping.