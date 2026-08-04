Oriental Glamping abre sus puertas en la falda del cerro Mbatoví y propone una nueva forma de escaparse de la ciudad

Ubicado entre el monte y las sierras características de la región, el complejo cuenta con cuatro cabañas diseñadas para garantizar privacidad total entre huéspedes.

Cada unidad cuenta con muebles hechos a medida, pisos de madera y terminaciones cuidadas.

Entre los servicios incluidos se encuentran internet satelital Starlink, proyector, piscina privada, cocina equipada, camas para descanso profundo y desayuno servido directamente en la cabaña.

Cada cabaña está pensada principalmente para parejas, pero puede alojar cómodamente a una persona adicional, lo que la convierte en una opción ideal tanto para parejas que buscan una escapada romántica como para familias con un niño o grupos pequeños.

“Quisimos crear un lugar donde desconectarse de verdad no implique renunciar al confort”, señala Bruno Rey desde el equipo de Oriental Glamping.

“Estamos a 90 minutos de Asunción pero la sensación es de estar en otro mundo”, destacó.

Para celebrar su apertura, Oriental Glamping lanza tarifas promocionales que arrancan en G. 500.000 la noche entre semana y G. 700.000 los fines de semana, una oportunidad para conocer el complejo desde el primer día.

Reservas e información seguir su cuenta en Instagram, como @oriental_glamping y Airbnb.