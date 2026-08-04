Empresariales
04 de agosto de 2026 a la - 17:53

Oriental Glamping abre sus puertas en la falda del cerro Mbatoví y propone una nueva forma de escaparse de la ciudad

El complejo de glamping estrena sus cabañas en un entorno natural privilegiado a 70 kilómetros de Asunción.
El complejo de glamping estrena sus cabañas en un entorno natural privilegiado a 70 kilómetros de Asunción.

El turismo de naturaleza en nuestro país tiene una nueva dirección. Oriental Glamping abrió sus puertas en las sierras de Paraguarí, ofreciendo una propuesta que combina el contacto con el entorno natural y el confort de un alojamiento cuidado en cada detalle.

Por ABC Color

Ubicado entre el monte y las sierras características de la región, el complejo cuenta con cuatro cabañas diseñadas para garantizar privacidad total entre huéspedes.

Cada unidad cuenta con muebles hechos a medida, pisos de madera y terminaciones cuidadas.

Entre los servicios incluidos se encuentran internet satelital Starlink, proyector, piscina privada, cocina equipada, camas para descanso profundo y desayuno servido directamente en la cabaña.

Cada cabaña está pensada principalmente para parejas, pero puede alojar cómodamente a una persona adicional, lo que la convierte en una opción ideal tanto para parejas que buscan una escapada romántica como para familias con un niño o grupos pequeños.

Oriental Glamping ofrece un entorno natural y confort en Paraguarí.
Oriental Glamping ofrece un entorno natural y confort en Paraguarí.

“Quisimos crear un lugar donde desconectarse de verdad no implique renunciar al confort”, señala Bruno Rey desde el equipo de Oriental Glamping.

“Estamos a 90 minutos de Asunción pero la sensación es de estar en otro mundo”, destacó.

Para celebrar su apertura, Oriental Glamping lanza tarifas promocionales que arrancan en G. 500.000 la noche entre semana y G. 700.000 los fines de semana, una oportunidad para conocer el complejo desde el primer día.

Cada unidad cuenta con muebles hechos a medida, pisos de madera y terminaciones cuidadas.
Cada unidad cuenta con muebles hechos a medida, pisos de madera y terminaciones cuidadas.

Reservas e información seguir su cuenta en Instagram, como @oriental_glamping y Airbnb.