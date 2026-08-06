Grupo Garden: nueva Dakota de RAM desembarca en Paraguay

Fabricada en el Polo Industrial Ferreyra de Córdoba, Argentina, la Dakota combina el ADN robusto de la marca con un diseño imponente, gran capacidad para el trabajo duro, tecnología de última generación y un alto nivel de confort.

Disponible en las versiones Big Horn, Warlock y Laramie, la nueva RAM Dakota incorpora un motor 2.2 turbo diésel de 200 HP y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y tracción 4x4 con reductora de serie.

Además, ofrece una capacidad de carga de hasta 1.020 kg y puede remolcar hasta 3,5 toneladas, convirtiéndose en una opción ideal tanto para el trabajo como para la aventura.

En materia de seguridad, todas las versiones incluyen seis airbags, frenos con ABS y EBD, control electrónico de estabilidad (ESC), anclajes ISOFIX y un completo paquete de asistencias a la conducción con frenado autónomo de emergencia, detector de punto ciego y más.

La experiencia a bordo se destaca por un habitáculo moderno y confortable, con pantalla multimedia de 12,3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, tablero digital de 7 pulgadas, cargador inalámbrico, climatizador bi-zona y sistema de audio premium DTS multicanal.

La nueva RAM Dakota ya está disponible en Paraguay con un precio desde US$ 39.990, o mediante el plan de financiación propia del Grupo Garden con cuotas desde US$ 380, incluyendo transferencia y un año de seguro.

Los interesados podrán conocer la nueva pick-up en el stand de Cadam y realizar pruebas de manejo en cualquiera de las sucursales de RAM Paraguay.