Suzuki Garage en Cadam Motor Show lanzó nuevo modelo Dzire

El nuevo Suzuki Dzire incorpora el motor Z12E de 1.2 litros con tecnología Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), un sistema híbrido suave que optimiza el consumo de combustible y mejora la eficiencia en cada trayecto. Además, incorpora transmisión automática CVT, brindando una conducción más confortable y eficiente.

En materia de seguridad y equipamiento, el Nuevo Dzire incorpora seis airbags de serie, control electrónico de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendientes (HHC), frenos ABS con EBD, cámara de retroceso y pantalla multimedia con Apple CarPlay y Android Auto, posicionándose como uno de los sedanes más completos de su segmento. Está disponible en dos versiones, con un precio desde US$ 12.490.

Como parte de las novedades presentadas durante la Expo Cadam 2026, la marca también presenta Suzuki Garage, un concepto desarrollado para mostrar las posibilidades de personalización de sus vehículos mediante accesorios.

Dentro de esta propuesta se exhiben siete modelos de la marca entre los que se incluye el Suzuki Jimny de tres y cinco puertas, el Vittara, Swift, entre otros.

Con el lanzamiento del nuevo Dzire y la presentación de Suzuki Garage, Chacomer Automotores continúa fortaleciendo el portafolio de la marca en Paraguay.

Igualmente, la firma complementa su propuesta con una red de talleres, repuestos originales y un servicio de posventa especializado, brindando a sus clientes el respaldo y la confianza que caracterizan a Suzuki.