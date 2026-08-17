Kit Kat presentó promoción “El break te lleva a la carrera en Brasil”

Kit Kat lanzó la promoción “El break te lleva a la carrera en Brasil”. Esta nueva campaña tiene como objetivo llevar a un viaje todo pago a seis consumidores de la marca en Paraguay para vivir en primera persona toda la adrenalina de la máxima categoría del automovilismo mundial, asistiendo al Gran Premio de San Paulo en Brasil durante el mes de noviembre.

La promoción se inició el lunes 10 de agosto y culminará el lunes 12 de octubre, en donde, los consumidores podrán participar por uno de los seis paquetes con todos los gastos de vuelo aéreo, hotel, entradas para la carrera y movilidad, totalmente pagados, para asistir a la carrera en Brasil.

La mecánica para participar es simple; quienes adquieran productos Kit Kat participantes deberán enviar una foto del paquete donde se vea el número de lote vía WhatsApp al número habilitado para la promoción que es el 0993 632 333.

Con ese sencillo paso, ya estarán participando del gran sorteo que se realizará el próximo 15 de octubre. Serán válidas todas las compras de cualquiera de los productos de la marca Kit Kat, declaradas en las bases y condiciones de la promoción, adquiridos en territorio de Paraguay.

A través de esta promoción, Kit Kat reafirma su compromiso de ofrecer experiencias relevantes y memorables a sus consumidores, acercándolos a uno de los eventos deportivos de mayor prestigio y convocatoria a nivel internacional.

Para más información sobre las bases y condiciones las personas interesadas pueden ingresar a la página web www.nestle.com.py, además de las redes sociales @kitkatpy o comunicarse al número de teléfono gratuito desde línea baja 0800 112121 de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.