Empresariales
18 de agosto de 2026 a la - 01:00

Fortaleza San Martín con nuevos adjudicatarios

Once unidades de Fortaleza San Martín fueron adjudicadas.
Once unidades de Fortaleza San Martín fueron adjudicadas.GENTILEZA

Fortaleza realizó una nueva jornada de adjudicaciones correspondiente al edificio Fortaleza San Martín, donde 11 inversores dieron un nuevo paso en la construcción de su patrimonio a través del sistema de inversión. En esta oportunidad, se adjudicaron seis unidades mediante sorteo y cinco por licitación, en un proceso que forma parte del funcionamiento periódico del sistema y refleja su avance sostenido.

Por ABC Color

“Cada jornada de adjudicaciones representa mucho más que la asignación de unidades. Es la demostración de que un sistema basado en planificación, reglas claras y activos reales continúa generando resultados concretos para quienes decidieron construir su patrimonio de manera ordenada y sostenida”, expresó Francisco Gómez, presidente de Fortaleza.

En julio fueron adjudicadas las siguientes unidades por sorteo: Unidad 24B (23724), 20D (25987), 15G (14692), 12F (14721), 10H (10502) y 4F (14530). Por licitación, la Unidad 22E (25945), Unidad 21B (9896), Unidad 19D (6528), Unidad 9H (5633) y Unidad 5G (13790).