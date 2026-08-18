Fortaleza San Martín con nuevos adjudicatarios

“Cada jornada de adjudicaciones representa mucho más que la asignación de unidades. Es la demostración de que un sistema basado en planificación, reglas claras y activos reales continúa generando resultados concretos para quienes decidieron construir su patrimonio de manera ordenada y sostenida”, expresó Francisco Gómez, presidente de Fortaleza.
En julio fueron adjudicadas las siguientes unidades por sorteo: Unidad 24B (23724), 20D (25987), 15G (14692), 12F (14721), 10H (10502) y 4F (14530). Por licitación, la Unidad 22E (25945), Unidad 21B (9896), Unidad 19D (6528), Unidad 9H (5633) y Unidad 5G (13790).