GNB Mío: la nueva cuenta para menores de 18 años

El Banco GNB fue parte de una jornada especial en el marco del Intercolegial del Colegio Cristo Rey, un espacio que reunió a jóvenes, estudiantes y familias en torno al deporte, la integración y nuevas experiencias. En este contexto se presentó GNB Mío, una nueva propuesta pensada para acompañar a las nuevas generaciones en sus primeros pasos hacia la independencia financiera.