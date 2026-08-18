Empresariales
18 de agosto de 2026 a la - 01:00

GNB Mío: la nueva cuenta para menores de 18 años

Presentación de GNB Mío en el Intercolegial del Colegio Cristo Rey.
Presentación de GNB Mío en el Intercolegial del Colegio Cristo Rey.Pedro Gonzalez

El Banco GNB fue parte de una jornada especial en el marco del Intercolegial del Colegio Cristo Rey, un espacio que reunió a jóvenes, estudiantes y familias en torno al deporte, la integración y nuevas experiencias. En este contexto se presentó GNB Mío, una nueva propuesta pensada para acompañar a las nuevas generaciones en sus primeros pasos hacia la independencia financiera.

Por ABC Color

La cuenta GNB Mío está dirigida a menores desde el nacimiento y hasta los 17 años de edad, y busca acercarlos al manejo del dinero de una manera práctica, acompañándolos a desarrollar hábitos de ahorro y a tomar sus primeras decisiones financieras.

A nombre del menor, la propuesta permite acceder a una tarjeta de débito Mastercard internacional digital para realizar compras en comercios físicos y online, pagos con QR y transferencias bancarias locales. También ofrece herramientas como ahorro programado digital y ahorro a plazo fijo digital.

El padre, madre o tutor acompaña el proceso y podrá operar y observar los movimientos bancarios conforme a las funcionalidades disponibles.