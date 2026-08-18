GNB Mío: la nueva cuenta para menores de 18 años

La cuenta GNB Mío está dirigida a menores desde el nacimiento y hasta los 17 años de edad, y busca acercarlos al manejo del dinero de una manera práctica, acompañándolos a desarrollar hábitos de ahorro y a tomar sus primeras decisiones financieras.
A nombre del menor, la propuesta permite acceder a una tarjeta de débito Mastercard internacional digital para realizar compras en comercios físicos y online, pagos con QR y transferencias bancarias locales. También ofrece herramientas como ahorro programado digital y ahorro a plazo fijo digital.
El padre, madre o tutor acompaña el proceso y podrá operar y observar los movimientos bancarios conforme a las funcionalidades disponibles.