Golden ticket Petronas 2026: Copetrol sortean viajes al Gran Premio de São Paulo

La experiencia comenzará desde la participación en las estaciones Copetrol adheridas, donde los clientes podrán acceder a cupones durante la vigencia de la promoción, que se extiende del 3 de agosto al 25 de septiembre.

La mecánica establece que por cada carga de G. 150.000 en Suprema de 97 octanos o Diésel Elite, los participantes reciben un cupón para el sorteo. A esto se suma la compra de lubricantes Petronas, que permite incrementar las posibilidades de ganar: cada litro adquirido equivale a un cupón, mientras que Petronas Syntium otorga dos cupones por litro.

Para completar la participación, los clientes deben registrar su factura a través del WhatsApp habilitado para la promoción, siguiendo los pasos indicados. El número dispuesto para consultas y registro es el 0983 062120.

El premio contempla un viaje al Gran Premio de São Paulo 2026, que se desarrollará en el circuito de Interlagos. Los ganadores de los dos viajes contarán con pasajes aéreos, recepción en el aeropuerto, traslados y alojamiento durante la estadía.

Para conocer más detalles o las bases y condiciones, las personas interesadas pueden visitar las redes sociales de @copetrol_py.