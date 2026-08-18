Seis años de alianza entre Banco Atlas y TECHO Py

Con esta nueva edición, el banco cumple seis años consecutivos acompañando esta iniciativa, beneficiando a más de 45 familias que hoy viven en mejores condiciones, gracias al trabajo conjunto desarrollado durante estos años.

En esta oportunidad, la entidad realizó por primera vez una intervención en la comunidad 3 Reyes, donde cerca de 60 colaboradores de Banco Atlas, Atlas Seguros y Atlas Inversiones participaron como voluntarios, compartiendo la experiencia con las familias beneficiadas y trabajando de manera conjunta durante la edificación de las viviendas.

La actividad también incluyó diversas acciones orientadas al bienestar de la comunidad, como atención médica gratuita con Atlas Seguros e Inmedical.