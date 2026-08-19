32 años del INCOOP: confianza, supervisión y crecimiento

Creado por la Ley N.º 438/94 y fortalecido posteriormente por la Ley N.º 2157/2003, el INCOOP adquirió autonomía y autarquía, dando un paso fundamental para ordenar y acompañar el crecimiento de un sector que hoy tiene un peso significativo en la economía nacional.

Según datos oficiales, el cooperativismo paraguayo cerró el ejercicio 2025 con activos cercanos a los USD 9.000 millones, reflejando el crecimiento sostenido del sector durante la última década.

Los desafíos también marcaron su evolución. La crisis de 2020 impulsó una revisión de los mecanismos de control y fortaleció la visión de una supervisión basada en la prevención, la transparencia y la gestión de riesgos.

“La confianza se construye con buena supervisión y procesos transparentes”, sostiene el presidente del INCOOP, Ing. Carlos Romero Roa, quien destaca como prioridades la profesionalización del equipo técnico, la actualización tecnológica y el fortalecimiento de la autonomía institucional.

Actualmente, el 74% de los recursos del INCOOP proviene de aportes propios de las cooperativas y el 26% de fondos del Tesoro.

La institución también mantiene convenios con las confederaciones del sector, reafirmando que la regulación y supervisión corresponden al INCOOP, mientras que la promoción está a cargo de las entidades gremiales.

Con una apuesta por la supervisión basada en riesgos, la capacitación permanente y la innovación tecnológica, el INCOOP llega a este aniversario con el desafío de seguir protegiendo los intereses de los socios y fortaleciendo la confianza en el sistema cooperativo paraguayo.