Atlas y Agroganadera Pukavy realizan La Feria

Los productores y ganaderos que asistan a la feria accederán a las mejores alternativas en genética, asegurando así un futuro promisorio para la ganadería nacional.

En esta ocasión, Pukavy rematará productos de alto valor genético, resultado del mejoramiento genético de años de selección poniendo a la venta: toros a campo negros y colorados, vaquillas preñadas, terneras elite y lote sorpresa cuidadosamente seleccionados para La Feria.

Banco Atlas, siempre comprometido con el desarrollo del sector, ofrece planes de financiación especialmente diseñados para los productores y ganaderos.

Estos planes incluyen tasas de interés preferenciales para la adquisición de reproductores e invernada, brindando a los participantes una oportunidad para mejorar la calidad de sus hatos.