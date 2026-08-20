Empresariales
20 de agosto de 2026 a la - 01:00

Atlas y Agroganadera Pukavy realizan La Feria

Mario Pereira, Darío F. Giménez, Jorge Díaz y Felipe J. Giménez.
Mario Pereira, Darío F. Giménez, Jorge Díaz y Felipe J. Giménez.ARCENIO ACUÑA

Mañana, en los Jardines del Rodeo, se realizará La Feria 2026, una de las más importantes del sector ganadero, presentada por Banco Atlas y organizada por Agroganadera Pukavy.

Por ABC Color

Los productores y ganaderos que asistan a la feria accederán a las mejores alternativas en genética, asegurando así un futuro promisorio para la ganadería nacional.

En esta ocasión, Pukavy rematará productos de alto valor genético, resultado del mejoramiento genético de años de selección poniendo a la venta: toros a campo negros y colorados, vaquillas preñadas, terneras elite y lote sorpresa cuidadosamente seleccionados para La Feria.

Banco Atlas, siempre comprometido con el desarrollo del sector, ofrece planes de financiación especialmente diseñados para los productores y ganaderos.

Estos planes incluyen tasas de interés preferenciales para la adquisición de reproductores e invernada, brindando a los participantes una oportunidad para mejorar la calidad de sus hatos.