Empresariales
20 de agosto de 2026 a la - 01:00

Cervepar lanza Stella Artois Pure Gold sin gluten y menos calorías

Cervepar hizo la presentación de Stella Artois Pure Gold.
Cervepar hizo la presentación de Stella Artois Pure Gold.Arcenio Acuña

Stella Artois amplía su portafolio en Paraguay con el lanzamiento de la Stella Pure Gold, una cerveza que combina el perfil característico de la marca con una propuesta más liviana, pensada para acompañar las nuevas preferencias de los consumidores, pero manteniendo el sabor único de Stella.

Por ABC Color

El lanzamiento se enmarca en la evolución que viene experimentando el portafolio de Cervepar, con propuestas que buscan responder a nuevas preferencias y ocasiones de consumo.

En ese sentido, Stella Artois Pure Gold se suma a una categoría prémium que continúa incorporando alternativas para consumidores que valoran tanto la calidad del producto como nuevas características vinculadas a la evolución de las preferencias y a las nuevas formas de disfrutar la cerveza.

Con más de 600 años de tradición cervecera, Stella Artois es una de las marcas prémium más reconocidas a nivel mundial y cuenta con una historia construida alrededor de la calidad, la tradición y la innovación.

Pure Gold se incorpora a este legado con una propuesta que mantiene el carácter de la marca y, al mismo tiempo, responde a una nueva generación de preferencias.

La nueva variedad llega con 17% menos de calorías que Stella Artois Regular, 33 calorías por cada 100 ml y una formulación libre de gluten.

“Es una propuesta que nos permite ofrecer una alternativa con menos calorías y libre de gluten, pero manteniendo la calidad y el sabor que forman parte de la identidad de Stella Artois”, señaló Alejandra Saldívar, Stella Artois Brand Manager. La presentación de 330 ml tiene un precio sugerido de G. 7.500 y la de 269 ml a G. 5.000. Ambas cuentan con formatos de 6 y 8 unidades, respectivamente, con precios sugeridos de G. 45.000 y G. 40.000.