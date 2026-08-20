Cervepar lanza Stella Artois Pure Gold sin gluten y menos calorías

El lanzamiento se enmarca en la evolución que viene experimentando el portafolio de Cervepar, con propuestas que buscan responder a nuevas preferencias y ocasiones de consumo.

En ese sentido, Stella Artois Pure Gold se suma a una categoría prémium que continúa incorporando alternativas para consumidores que valoran tanto la calidad del producto como nuevas características vinculadas a la evolución de las preferencias y a las nuevas formas de disfrutar la cerveza.

Con más de 600 años de tradición cervecera, Stella Artois es una de las marcas prémium más reconocidas a nivel mundial y cuenta con una historia construida alrededor de la calidad, la tradición y la innovación.

Pure Gold se incorpora a este legado con una propuesta que mantiene el carácter de la marca y, al mismo tiempo, responde a una nueva generación de preferencias.

La nueva variedad llega con 17% menos de calorías que Stella Artois Regular, 33 calorías por cada 100 ml y una formulación libre de gluten.

“Es una propuesta que nos permite ofrecer una alternativa con menos calorías y libre de gluten, pero manteniendo la calidad y el sabor que forman parte de la identidad de Stella Artois”, señaló Alejandra Saldívar, Stella Artois Brand Manager. La presentación de 330 ml tiene un precio sugerido de G. 7.500 y la de 269 ml a G. 5.000. Ambas cuentan con formatos de 6 y 8 unidades, respectivamente, con precios sugeridos de G. 45.000 y G. 40.000.