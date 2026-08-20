Renuevan acuerdo Trebol y Club Deportivo Alemán

La renovación de este acuerdo representa un importante respaldo para el Club Deportivo Alemán DTA, que cuenta nuevamente con Lácteos Trebol como una de sus marcas aliadas y como socio estratégico en los principales eventos y actividades que se desarrollan a lo largo del año.

Con una trayectoria vinculada a la elaboración de productos lácteos de calidad, Trebol se destaca por el compromiso con la alimentación, la calidad y el bienestar de las familias, valores que encuentran una conexión natural con la filosofía del Club Deportivo Alemán y su apuesta permanente por promover hábitos saludables.

La renovación de este acuerdo consolida así una relación que trasciende lo comercial y que refleja el compromiso conjunto con el deporte, la salud, la familia y el desarrollo de espacios de encuentro para la comunidad.