Empresariales
20 de agosto de 2026 a la - 01:00

Renuevan acuerdo Trebol y Club Deportivo Alemán

Representantes de Trebol y el Club Deportivo Alemán renovaron alianza.
Representantes de Trebol y el Club Deportivo Alemán renovaron alianza.Pedro González

Lácteos Trebol y el Club Deportivo Alemán DTA renovaron su acuerdo de cooperación, reafirmando una alianza que tiene como eje el acompañamiento al deporte, la vida saludable y las actividades que reúnen durante todo el año a la gran familia del club.

Por ABC Color

La renovación de este acuerdo representa un importante respaldo para el Club Deportivo Alemán DTA, que cuenta nuevamente con Lácteos Trebol como una de sus marcas aliadas y como socio estratégico en los principales eventos y actividades que se desarrollan a lo largo del año.

Con una trayectoria vinculada a la elaboración de productos lácteos de calidad, Trebol se destaca por el compromiso con la alimentación, la calidad y el bienestar de las familias, valores que encuentran una conexión natural con la filosofía del Club Deportivo Alemán y su apuesta permanente por promover hábitos saludables.

La renovación de este acuerdo consolida así una relación que trasciende lo comercial y que refleja el compromiso conjunto con el deporte, la salud, la familia y el desarrollo de espacios de encuentro para la comunidad.