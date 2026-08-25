El Massey Ferguson Experience 2026 reunió a más de 300 productores en un gran encuentro de tecnología e innovación para el campo paraguayo

El encuentro se realizó recientemente en la sucursal de De La Sobera en Hernandarias y permitió vivir de primera mano todo el potencial del portafolio Massey Ferguson.

Esta actividad se consolida como una de las principales del sector agrícola paraguayo.

Durante la jornada, los participantes recorrieron y conocieron la gama completa de soluciones de la marca, para ver, experimentar y dimensionar en condiciones reales el potencial de sus equipos, acompañados por especialistas de producto internacionales de Massey Ferguson.

Estos profesionales presentaron las principales prestaciones, tecnologías y aplicaciones de los equipos.

La propuesta puso en el centro al productor y sus necesidades, mostrando cómo la innovación y las nuevas tecnologías pueden traducirse en mayor productividad, eficiencia y respaldo para cada etapa del trabajo en el campo.

Uno de los grandes atractivos fue la dinámica en campo, donde los asistentes pudieron ver en acción equipos de heno y forraje, cosechadoras, pulverizadoras, sembradoras y tractores de las potencias baja, mediana, pesada y super pesada.

La experiencia permitió demostrar, en condiciones reales de trabajo, cómo la tecnología Massey Ferguson puede responder a las diferentes necesidades y escalas de producción del campo paraguayo.

“El Massey Ferguson Experience busca justamente generar ese contacto directo con nuestros clientes: que puedan ver, conocer y dimensionar todo lo que Massey Ferguson tiene para ofrecerles, no solamente desde el producto, sino también desde la tecnología, el servicio y el respaldo del concesionario exclusivo hace 55 años en Paraguay, De La Sobera S.A.”, destacó Lucilo Fernández, gerente general de De La Sobera S.A.

La jornada también presentó importantes oportunidades comerciales. Entre ellas, la promoción para los tractores MF 8700, que incluye una Chevrolet S10 LTZ modelo 2027 de regalo por la compra del tractor, y la promoción de las cosechadoras MF 5690 y MF 6690, que permite acceder a un tractor MF 3780 de 80 HP de regalo.

En el área de posventa, De La Sobera presentó además el Plan Zafra 2027 para Servicios y Repuestos, una línea de crédito sujeta a análisis que permite adquirir repuestos y servicios con vencimiento en febrero de 2027 y sin intereses.

Como cierre de una jornada marcada por la interacción y la celebración, los presentes participaron de una premiación que tuvo como gran protagonista un tractor Massey Ferguson MF 3780, convirtiendo el encuentro en una experiencia aún más memorable para quienes son protagonistas del desarrollo del campo paraguayo.