Superspuma celebra 50 años de trayectoria, innovación y orgullo nacional

Superspuma celebra cinco décadas de trayectoria consolidándose como una empresa paraguaya de capital nacional, con una historia marcada por la tradición, la innovación y el compromiso de varias generaciones.

Su presidente, Martín Campuzano, destacó que la esencia de la empresa se mantiene intacta desde sus inicios: “ser una empresa paraguaya de capital nacional nos permite decidir con una lógica de largo plazo, pensando en la próxima generación y no solo en el próximo balance”.

Para la compañía, esa independencia forma parte de su identidad.

A lo largo de estos 50 años, Superspuma atravesó importantes desafíos que pusieron a prueba la continuidad del negocio.

Entre ellos, el incendio ocurrido en 2008 y posteriormente la partida del arquitecto Hebert Campuzano, situaciones que dieron paso a una etapa de transición y adaptación hasta que la tercera generación asumió la conducción y logró estabilizar nuevamente la empresa.

Hoy, uno de los principales objetivos es llevar a Superspuma hacia una nueva etapa de crecimiento, incorporando tecnología avanzada y automatización en sus dos plantas: Villeta, Paraguay, y Desvío Tirol, Chaco, Argentina.

La visión apunta también a dejar de pensarse únicamente como una empresa paraguaya para avanzar hacia los mercados más grandes de Sudamérica.

En paralelo, la empresa avanza en un proceso de institucionalización y fortalecimiento de su gobierno corporativo, apoyándose en mejores prácticas de gestión y certificaciones como la ISO 9001. Según Campuzano, este proceso constituye la base para dar el salto de una empresa paraguaya consolidada a una compañía con proyección multinacional.

Más allá de los resultados y las cifras, el presidente señala como uno de los mayores logros haber recuperado plenamente la identidad de Superspuma como empresa familiar y paraguaya. “Llegar a los 50 años siendo la misma Superspuma de siempre, pero más fuerte”, resume el espíritu de esta celebración.

Cinco décadas después de su nacimiento, Superspuma mira hacia el futuro con la misma dedicación del primer día, apostando por la calidad, la innovación, la tecnología y el crecimiento regional.