Empresariales
27 de agosto de 2026 a la - 01:00

Toyotoshi fue anfitrión de los príncipes de Akishino

Los príncipes de Akishino compartieron con niños del Colegio Japonés Paraguayo.
Los príncipes de Akishino compartieron con niños del Colegio Japonés Paraguayo.Gentileza

En el marco de las celebraciones por el 90º aniversario de la Inmigración Japonesa a Paraguay, el Colegio Japonés Paraguayo recibió la visita de Sus Altezas Imperiales, el Príncipe Heredero y la Princesa Heredera de Akishino, quienes recorrieron sus instalaciones y conocieron de cerca la propuesta educativa que impulsa la institución para la formación integral de niños, niñas y jóvenes.

Por ABC Color

En representación del Colegio Japonés Paraguayo, la comitiva fue recibida por Naoyuki Toyotoshi, presidente de la Fundación “Naoyuki Toyotoshi”; Keiko Toyotoshi y Marcelo Toyotoshi, vicepresidentes de la Fundación; junto con Patricia Toyotoshi, vicepresidenta de la Fundación y directora ejecutiva del Colegio Japonés Paraguayo, quienes acompañaron a Sus Altezas Imperiales durante todo el recorrido.

Durante la visita, Sus Altezas compartieron un encuentro con la comunidad educativa y conocieron diversas experiencias de aprendizaje orientadas al desarrollo de competencias en el idioma japonés, así como a la valoración y difusión de la cultura japonesa.