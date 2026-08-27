Toyotoshi fue anfitrión de los príncipes de Akishino

En representación del Colegio Japonés Paraguayo, la comitiva fue recibida por Naoyuki Toyotoshi, presidente de la Fundación “Naoyuki Toyotoshi”; Keiko Toyotoshi y Marcelo Toyotoshi, vicepresidentes de la Fundación; junto con Patricia Toyotoshi, vicepresidenta de la Fundación y directora ejecutiva del Colegio Japonés Paraguayo, quienes acompañaron a Sus Altezas Imperiales durante todo el recorrido.

Durante la visita, Sus Altezas compartieron un encuentro con la comunidad educativa y conocieron diversas experiencias de aprendizaje orientadas al desarrollo de competencias en el idioma japonés, así como a la valoración y difusión de la cultura japonesa.