Empresariales
01 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Banco Atlas presentó su Reporte de Sostenibilidad

El Reporte de Sostenibilidad de Banco Atlas da a conocer los principales resultados de la entidad durante 2025.
El Reporte de Sostenibilidad de Banco Atlas da a conocer los principales resultados de la entidad durante 2025.Gentileza

Banco Atlas presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, un documento que reúne los principales resultados e iniciativas desarrolladas por la entidad durante el último año y que refleja la continuidad de su modelo de gestión, la cual impulsa el crecimiento económico, el desarrollo de las personas y la generación de valor para sus distintos grupos de interés.

Por ABC Color

El reporte de Banco Atlas fue elaborado bajo los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y organiza la gestión del banco en torno a cuatro ejes estratégicos: crecimiento económico, educación, integridad, ética y transparencia y trabajo con la comunidad.

La tercera edición del reporte destaca el fortalecimiento del crecimiento del banco mediante nuevas soluciones digitales, el cierre del 2025 con 228.801 clientes y el desarrollo de iniciativas que facilitaron una experiencia cada vez más ágil e innovadora para las personas.

El documento también visibiliza el impacto de alianzas con organizaciones sociales como Techo Paraguay, y el reconocimiento de Great Place To Work por tercer año consecutivo.