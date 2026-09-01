Banco Atlas presentó su Reporte de Sostenibilidad

El reporte de Banco Atlas fue elaborado bajo los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y organiza la gestión del banco en torno a cuatro ejes estratégicos: crecimiento económico, educación, integridad, ética y transparencia y trabajo con la comunidad.

La tercera edición del reporte destaca el fortalecimiento del crecimiento del banco mediante nuevas soluciones digitales, el cierre del 2025 con 228.801 clientes y el desarrollo de iniciativas que facilitaron una experiencia cada vez más ágil e innovadora para las personas.

El documento también visibiliza el impacto de alianzas con organizaciones sociales como Techo Paraguay, y el reconocimiento de Great Place To Work por tercer año consecutivo.