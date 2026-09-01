Hyundai vivió la pasión del rally junto a sus figuras del WRC

El encuentro se realizó el pasado miércoles, en el espacio Automotor de la Fan Zone, ubicada en la Costanera de Encarnación.

El encuentro contó con la presencia de Hayden Paddon, Adrien Fourmaux y Thierry Neuville, quienes compartieron un espacio de conversación con los medios para hablar sobre su experiencia en Paraguay y en las demás sedes mundiales, así como los desafíos de competir en los caminos de Itapúa y la actualidad del equipo en el Campeonato Mundial de Rally.

Esta fue la segunda edición consecutiva de esta actividad junto al equipo de Hyundai Motorsport, impulsada por Hyundai del Paraguay y Automotor SA como parte de su presencia y acompañamiento al principal evento del deporte motor internacional en nuestro país.

Durante el desarrollo del WRC Rally del Paraguay, el espacio Automotor en la Fan Zone estuvo abierto para clientes, fanáticos y público en general, con distintas experiencias y actividades vinculadas al mundo del rally.

Los visitantes pudieron participar de juegos, acceder a premios y encontrar merchandising oficial de Hyundai Motorsport, incluyendo indumentaria oficial como la utilizada por el equipo en el Campeonato Mundial de Rally.

A través de estas iniciativas, Hyundai del Paraguay y Automotor SA continúan apostando al crecimiento del deporte motor en Paraguay, acompañando por segundo año consecutivo al WRC Rally del Paraguay como sponsor y acercando la experiencia de Hyundai Motorsport al público local.