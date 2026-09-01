Preparan IX Congreso de Psiquiatría en Paraguay

El IX Congreso Paraguayo de Psiquiatría reunirá en Asunción a especialistas de seis países para debatir el futuro de la salud mental. El encuentro se realizará del 2 al 4 de septiembre en el Yacht y Golf Club Paraguayo, e incorporará por primera vez en la historia de estos congresos un Comité de Usuarios, Familiares y Participación Comunitaria.

Durante tres días, el evento convocará a disertantes nacionales e internacionales de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia y Chile en un intercambio académico Sur-Sur orientado a la actualización clínica y al debate sobre políticas públicas de salud mental en la región.

El programa abordará ejes centrales de la práctica psiquiátrica actual: salud mental comunitaria, adicciones y reducción de daños, salud mental infanto-juvenil y de la mujer, poblaciones históricamente excluidas, y el trabajo interdisciplinario que sostiene la atención en el territorio.