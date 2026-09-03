Great Place To Work anuncia el ranking de talento joven 2026

En un mercado laboral donde atraer a las nuevas generaciones es importante, pero lograr que encuentren oportunidades para desarrollarse, aportar y construir un vínculo de confianza con las organizaciones representa un desafío cada vez más relevante, Great Place to Work Paraguay presenta la segunda edición del Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar con Talento Joven 2026.

El ranking busca reconocer a las organizaciones que están construyendo experiencias laborales positivas, inclusivas y equitativas para sus colaboradores de hasta 25 años, una generación que comienza a incorporarse con mayor protagonismo al mundo del trabajo y que representa una mirada clave para comprender cómo están evolucionando las culturas organizacionales en Paraguay.

Más que identificar empresas con una alta presencia de jóvenes en sus equipos, el ranking analiza la calidad de la experiencia que estas personas viven dentro de la organización y qué tan consistente es esa experiencia respecto de la de otras generaciones.

Para esta edición, Great Place to Work amplió el criterio demográfico de participación: las organizaciones deben contar con al menos 10% de su plantilla compuesta por colaboradores de hasta 25 años, frente al 20% exigido en la edición anterior. Este ajuste responde a la voluntad de dar voz a un universo más amplio de organizaciones paraguayas que integran talento joven en sus equipos, sin importar su tamaño.

Para elaborar este ranking se utiliza el Modelo y Metodología For ALL (Para Todos), aplicada exclusivamente a las organizaciones que previamente obtuvieron la Certificación Great Place to Work.