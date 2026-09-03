La “Noche ganadera Bancop” ofertará 2.500 cabezas de ganado

La feria se realizará de forma presencial el próximo viernes 18 de setiembre, desde las 20:30 en el recinto de Los Jardines de El Rodeo y con transmisión vía streaming de Copa Tv.

“El objetivo es ofrecer al productor ganadero un ambiente de negocios, donde pueda vender y/o comprar animales a un precio óptimo, donde priorizamos calidad, con un buen financiamiento y a condiciones competitivas, por parte de Bancop”, indicó Dimas Ayala, gerente general de Bancop.

“Contaremos con líneas preaprobadas para clientes y para los no clientes nuestro equipo de Riesgo estará presente para un análisis preliminar y al instante, a modo de incorporarse como clientes”, agregó.

Así también, podrán adquirir bienes y servicios de producción ligados al sector ganadero, también financiados por Bancop, esa misma noche.

“Desde Bancop venimos trabajando hace varios meses en este evento, desarrollando la estrategia y coordinando en forma conjunta con El Rodeo SA, quienes cuentan con la experiencia y confianza del sector ganadero”, destacó Ayala.

“Bancop, al ser una entidad ligada fuertemente al sector productivo con sus 29 cooperativas accionistas de producción, busca con este evento apoyar el crecimiento del hato a nivel nacional, mediante la comercialización de vientres y parte invernada, comprendiendo que las hembras son el motor de la producción ganadera”, afirmó.

Bancop suma una propuesta más para apoyar y estar cerca de los productores, apoyando al mejoramiento de los rodeos, con condiciones competitivas.