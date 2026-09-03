Mariscal celebra 30 años de momentos compartidos

Desde su apertura, Mariscal acompañó la evolución de Asunción y también la de sus visitantes. Vio crecer generaciones, cambiar las costumbres, aparecer nuevas marcas y transformarse las maneras de encontrarnos.

Y, en medio de todos esos cambios, mantuvo algo esencial: ser un lugar para estar juntos.

El crecimiento de Mariscal también se refleja en el desarrollo de un portafolio integral de espacios y propuestas, que hoy reúne diferentes experiencias bajo un mismo concepto.

A su centro comercial se suman Mariscal Central, Agroshopping, Plaza Mariscal, Centro de Convenciones Mariscal y Atlas Center, conformando un conjunto de espacios que amplían las posibilidades de encuentro, entretenimiento, gastronomía, negocios, eventos y experiencias.

Esta evolución es también parte de los 30 años de historia: una trayectoria que fue creciendo junto con la ciudad y que permitió que Mariscal se transforme, se adapte y encuentre nuevas maneras de seguir siendo relevante para sus visitantes, porque detrás de cada espacio hay una misma esencia: crear lugares donde las personas puedan encontrarse.

“Con nuestra historia como punto de partida, con la misma esencia y con muchas más historias por vivir y compartir. Hoy, al celebrar este aniversario, damos también un nuevo paso: Mariscal estrena un nuevo look, una identidad que acompaña esta etapa y refleja todo lo que somos hoy, sin dejar de lado aquello que nos convirtió en parte de la vida de tantas personas, porque cambiar también es parte de seguir caminando. Y después de 30 años, seguimos avanzando, evolucionando y creando nuevos momentos para compartir”, agradecen.