Super Hibrid System de Jaecoo busca revolucionar el mercado

A diferencia de otras propuestas en el mercado, el sistema SHS que equipa a los nuevos Jaecoo no es una simple adaptación de un modelo térmico tradicional, sino una arquitectura dedicada exclusivamente a la nueva energía. Está compuesta por un motor híbrido de alta eficiencia 1.5T GDI, que alcanza una eficiencia térmica del 44,5%, acoplado a una transmisión híbrida dedicada (DHT) y un paquete de baterías de alto rendimiento.

La tecnología SHS resuelve la ecuación clave para el conductor actual: la combinación perfecta entre potencia superlativa e independencia total de la red eléctrica.

Con esta avanzada ingeniería, los vehículos de la línea Jaecoo logran una sorprendente autonomía combinada que supera los 1.000 kilómetros con un solo tanque. Esta capacidad erradica la denominada “ansiedad de carga”, un factor que tradicionalmente ha frenado a muchos conductores a la hora de adoptar tecnologías electrificadas.

Gracias al Super Hybrid System, los usuarios de Jaecoo en Paraguay se beneficiarán de lo mejor de dos mundos: podrán realizar sus trayectos urbanos diarios en modo 100% eléctrico —garantizando cero emisiones y un ahorro significativo en combustible— y, al mismo tiempo, encarar extensos viajes ruteros hacia el interior del país con la total certeza de un rendimiento superior y sin las paradas obligatorias de recarga.