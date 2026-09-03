Empresariales
03 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Super Hibrid System de Jaecoo busca revolucionar el mercado

Jaecoo llegó al país de la mano del Grupo Toyotoshi.
Jaecoo llegó al país de la mano del Grupo Toyotoshi.Gentileza

El mercado automotor nacional marca un hito decisivo con la consolidación oficial de Omoda y Jaecoo en Paraguay de la mano del Grupo Toyotoshi. En el marco de este gran desembarco en el país, la firma anuncia que los modelos de su exclusiva línea Jaecoo serán los encargados de introducir la revolucionaria plataforma Super Hybrid System (SHS), desarrollada desde cero para liderar la transición hacia una movilidad limpia, inteligente y de alta eficiencia energética.

Por ABC Color

A diferencia de otras propuestas en el mercado, el sistema SHS que equipa a los nuevos Jaecoo no es una simple adaptación de un modelo térmico tradicional, sino una arquitectura dedicada exclusivamente a la nueva energía. Está compuesta por un motor híbrido de alta eficiencia 1.5T GDI, que alcanza una eficiencia térmica del 44,5%, acoplado a una transmisión híbrida dedicada (DHT) y un paquete de baterías de alto rendimiento.

La tecnología SHS resuelve la ecuación clave para el conductor actual: la combinación perfecta entre potencia superlativa e independencia total de la red eléctrica.

Con esta avanzada ingeniería, los vehículos de la línea Jaecoo logran una sorprendente autonomía combinada que supera los 1.000 kilómetros con un solo tanque. Esta capacidad erradica la denominada “ansiedad de carga”, un factor que tradicionalmente ha frenado a muchos conductores a la hora de adoptar tecnologías electrificadas.

Gracias al Super Hybrid System, los usuarios de Jaecoo en Paraguay se beneficiarán de lo mejor de dos mundos: podrán realizar sus trayectos urbanos diarios en modo 100% eléctrico —garantizando cero emisiones y un ahorro significativo en combustible— y, al mismo tiempo, encarar extensos viajes ruteros hacia el interior del país con la total certeza de un rendimiento superior y sin las paradas obligatorias de recarga.