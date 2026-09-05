Oktoberfest “El original” se prepara en el Club Alemán

Este evento ofrece una experiencia alemana con una variada selección de comidas típicas y postres acompañados por el tradicional chopp Munich.

La celebración contará con la actuación especial de artistas nacionales, como Marilina “La Reina de la Cumbia”; DJ Peajero, el Grupo “Die Jagermeister”, la Orquesta musical “Blasmusik Independencia” y el grupo de danza alemana “Die Goldsterne”.

A cargo de los platos tradicionales estarán el chef Bo Angersbach, del ” Toque A lemán”, Il Mangiare, entre otros.

Las comidas serán elaboradas con variedad de sabores y productos de primera calidad de la marca Ochsi, de Casa Rica y se utilizaran carbones El fuego Chaqueño.

Asimismo, la variedad de gaseosas y aguas serán de la línea Coca Cola, sin dejar de lado la tradicional bebida alemana Jägermeister.

En el stand de souvenirs se contará con las manijas de chopp exclusivas y coleccionables del Oktoberfest del Club Alemán edición Nº 58 con el agregado en esta edición de Munich Chopp. Además, habrán vasos térmicos de la de la marca Hydrate que se podrán personalizar en el evento.

Las entradas al evento son gratuitas para los socios y quienes no forman parte del club pueden adquirir sus entradas desde el 10 de septiembre hasta el 5 de octubre a G. 100.000 y desde el 6 de octubre en adelante a G. 130.000 a través de la red Ticketea.

La compra de la entrada incluye una carga de chopp Munich de 450 ml.

De la misma manera, los clientes del Banco Sudameris tendrán la posibilidad de acceder a beneficios exclusivos por compras con tarjetas de crédito.