RIZ Desarrollos: SUL llega al Este con “smart urban living”

La propuesta busca responder a las nuevas demandas habitacionales y de inversión mediante una combinación de tecnología, funcionalidad y espacios pensados para optimizar el tiempo y adaptarse a diferentes estilos de vida.

El emprendimiento estará ubicado en el barrio Boquerón, en las calles Prof. Justo Pastor Piñánez y Moisés Galeano, y contempla más de 9.500 m² de construcción distribuidos en 13 niveles.

El proyecto ofrecerá monoambientes de 24,8 m², unidades de un dormitorio de 37 m² y departamentos de dos dormitorios de 56,5 m², todos con balcones exteriores.

Las obras tienen previsto comenzar durante el primer trimestre de 2027, con un plazo estimado de ejecución de 24 meses.

Además de las unidades residenciales, SUL incorporará una propuesta de amenities orientada al trabajo, el bienestar y el entretenimiento, con piscina infinity en la terraza, coworking, gimnasio, salón de juegos, quincho, lavandería y un Smart HUB que contará incluso con una sala destinada a podcast.

El desarrollo también contempla alternativas de uso que amplían su atractivo para los compradores. Las unidades podrán destinarse a vivienda propia, alquiler tradicional o renta temporal mediante plataformas digitales, mientras que la posibilidad de adquirirlas semiamobladas busca facilitar su incorporación al mercado de alquiler.

Para RIZ, el desembarco en Ciudad del Este responde al dinamismo económico y comercial de la ciudad, su conectividad internacional y el movimiento permanente generado por la Triple Frontera.

De esta forma, SUL se proyecta como el primero de varios desarrollos fuera de Asunción.