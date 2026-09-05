Sudameris y Bancard dan inicio a la colecta nacional de TECHO

Frente a esta realidad, la colecta nacional representa mucho más que una campaña de recaudación.

Hoy, miles de jóvenes, empresas, instituciones y ciudadanos se movilizan para visibilizar una problemática que muchas veces permanece fuera de la mirada cotidiana y reunir los recursos necesarios para que TECHO pueda continuar trabajando junto a comunidades de todo el país.

Este año, la organización se propone recaudar G. 1.550.000.000, recursos que contribuirán al trabajo que TECHO desarrolla en territorio y a su objetivo de llegar a más de 500 familias durante 2026, además de impulsar proyectos comunitarios que permitan seguir mejorando las condiciones de vida en los asentamientos.

Hoy, voluntarios y voluntarias de TECHO estarán presentes en calles, semáforos y distintos puntos habilitados en Asunción, Gran Asunción, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Concepción, invitando a la ciudadanía a colaborar.

Un escaneo puede hacer la diferencia

La colecta nacional TECHO 2026 incorpora el QR de Bancard para facilitar las donaciones y permitir que más personas puedan colaborar de forma rápida, segura y transparente desde cualquier punto del país.

Durante la colecta, los voluntarios de TECHO estarán debidamente identificados y contarán con el QR disponible en sus credenciales.

Además, estará presente en alcancías, carteles, gigantografías, stickers y otros materiales de campaña distribuidos en distintos puntos del país.

Para facilitar su identificación, el QR incluirá el característico isologo “B” de Bancard.