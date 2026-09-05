Empresariales
05 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Sudameris y Bancard dan inicio a la colecta nacional de TECHO

Lanzamiento oficial de la colecta nacional de TECHO 2026.
Lanzamiento oficial de la colecta nacional de TECHO 2026.ARCENIO ACUÑA

En nuestro país, miles de familias continúan viviendo en condiciones habitacionales inadecuadas, muchas de ellas en viviendas precarias, sin acceso adecuado a servicios básicos y con pisos de tierra.

Por ABC Color

Frente a esta realidad, la colecta nacional representa mucho más que una campaña de recaudación.

Hoy, miles de jóvenes, empresas, instituciones y ciudadanos se movilizan para visibilizar una problemática que muchas veces permanece fuera de la mirada cotidiana y reunir los recursos necesarios para que TECHO pueda continuar trabajando junto a comunidades de todo el país.

Este año, la organización se propone recaudar G. 1.550.000.000, recursos que contribuirán al trabajo que TECHO desarrolla en territorio y a su objetivo de llegar a más de 500 familias durante 2026, además de impulsar proyectos comunitarios que permitan seguir mejorando las condiciones de vida en los asentamientos.

Hoy, voluntarios y voluntarias de TECHO estarán presentes en calles, semáforos y distintos puntos habilitados en Asunción, Gran Asunción, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Concepción, invitando a la ciudadanía a colaborar.

Un escaneo puede hacer la diferencia

La colecta nacional TECHO 2026 incorpora el QR de Bancard para facilitar las donaciones y permitir que más personas puedan colaborar de forma rápida, segura y transparente desde cualquier punto del país.

Durante la colecta, los voluntarios de TECHO estarán debidamente identificados y contarán con el QR disponible en sus credenciales.

Además, estará presente en alcancías, carteles, gigantografías, stickers y otros materiales de campaña distribuidos en distintos puntos del país.

Para facilitar su identificación, el QR incluirá el característico isologo “B” de Bancard.