Teletón alcanza 2.000 familias acompañadas durante este año

La cifra representa el alcance de un modelo de rehabilitación integral, gratuito y de calidad, orientado no solo a los procesos terapéuticos, sino también a generar mejores condiciones para el desarrollo y la calidad de vida de quienes forman parte del programa.

El número alcanzado adquiere una dimensión especial al considerar que detrás de cada familia existe una historia particular, con necesidades, desafíos y procesos diferentes.

A lo largo del año, equipos multidisciplinarios de la Fundación acompañaron estos caminos, brindando herramientas y seguimiento a los usuarios y a sus entornos familiares.

Este resultado también refleja el trabajo articulado entre profesionales, colaboradores y voluntarios, además del respaldo de empresas comprometidas con la responsabilidad social y de una comunidad que sostiene y acompaña la causa. La participación de estos distintos actores permite que los servicios puedan mantenerse accesibles para familias de diversos puntos del país.

Desde la Fundación Teletón, el hito se plantea como un estímulo para continuar fortaleciendo su modelo de atención y ampliar progresivamente su alcance. La meta es seguir acompañando a más familias que requieren servicios especializados, promoviendo oportunidades para que niños y adolescentes puedan desarrollar sus capacidades y participar activamente en sus comunidades.

Más que una cifra, las 2.000 familias representan historias y procesos compartidos, que ponen en perspectiva el impacto de una institución cuyo trabajo se sostiene a partir de la articulación entre el sector social, empresarial y la ciudadanía.