Fauna Town: nueva clínica veterinaria frente al Mercado de Abasto

Con el propósito de acercar atención médica veterinaria de primer nivel a más familias, Fauna Town anunció oficialmente la apertura de su nuevo local y clínica veterinaria. El espacio se encuentra ubicado en el predio de Fortis, frente al Mercado Central de Abasto.

La clínica está equipada para ofrecer desde consultas de rutina, vacunación y planes de prevención hasta asesoramiento nutricional y una farmacia veterinaria completa. Además, el local cuenta con un sector de pet shop donde los tutores podrán encontrar una amplia variedad de alimentos premium, accesorios y productos de higiene para el cuidado diario de sus mascotas.

Con esta apertura, Fauna Town consolida su filosofía de brindar una experiencia integral de bienestar, combinando la calidez en la atención con el respaldo de profesionales altamente capacitados.

“Llegar a la zona del Abasto, de la mano de un espacio tan concurrido como Fortis, nos permite cumplir nuestro principal objetivo: descentralizar la salud animal y estar donde la gente nos necesita. Queremos ser el aliado de confianza para los vecinos y comerciantes de la zona que buscan la mejor atención médica y los mejores productos para sus compañeros de cuatro patas”, explicaron los responsables de la marca.

El nuevo centro de atención está diseñado para ofrecer un ambiente seguro y confortable tanto para los pacientes como para sus tutores. El horario de atención de la clínica y el pet shop es de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 y sábados de 08:00 a 12:30.

A través de esta expansión, Fauna Town reafirma su compromiso con la salud animal en el país, promoviendo la tenencia responsable y el cuidado preventivo como pilares para una vida feliz junto a las mascotas.