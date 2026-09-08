Unibe homenajeó a Nidia Sanabria y celebró 55 años de trayectoria

La Universidad Iberoamericana (Unibe) llevó adelante una jornada especial para celebrar dos hitos vinculados con su historia institucional: los 100 años del nacimiento de Doña Nidia Sanabria de Romero, fundadora de la institución educativa, y el 55° aniversario de la Comunidad Iberoamericana. El encuentro se desarrolló en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane y tuvo como eje central un concierto de gala que combinó reconocimiento, memoria y expresión artística.

La propuesta contó con la participación especial de la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay (OSN), cuyos ensambles acompañaron musicalmente la celebración con un repertorio preparado especialmente para la ocasión. La actividad convocó a la comunidad educativa y al público en general, con acceso libre y gratuito.

La primera parte de la velada estuvo dedicada a reconocer a personas e instituciones que acompañaron el recorrido de la universidad y cuyo aporte fue considerado fundamental para la construcción de su historia. De esta manera, el aniversario también se convirtió en una oportunidad para destacar los vínculos que contribuyeron al crecimiento y consolidación de la institución.

Posteriormente, el programa dio paso a la celebración del 55° aniversario de la Comunidad Iberoamericana, con una propuesta musical concebida para acompañar la conmemoración. El encuentro puso en valor una trayectoria marcada por la educación y por la búsqueda de respuestas a los desafíos de cada época.

Durante la jornada, la rectora de Unibe, Dra. Sanie Romero de Velázquez, destacó el compromiso de la institución con una educación orientada a transformar vidas, generar conocimiento y formar nuevas generaciones con valores y capacidad de contribuir al desarrollo de la sociedad.

El homenaje a Doña Nidia Sanabria de Romero adquirió además un significado especial al cumplirse un siglo de su nacimiento. Su visión continúa vinculada con la identidad de Unibe, particularmente con su vocación educativa y con el propósito de construir una formación capaz de proyectarse hacia los desafíos del futuro.