Inmobiliaria del Este inaugura su Casa Central, en Lynch Center

El acto inaugural reunió a autoridades, accionistas, directores, clientes, proveedores y colaboradores, quienes acompañaron a la empresa en la apertura de esta nueva etapa y compartieron un momento significativo para la organización.

La nueva sede fue diseñada para centralizar la atención y ofrecer una experiencia más moderna, cómoda y eficiente a clientes, colaboradores y aliados.

Desde este espacio, la empresa brindará asesoramiento sobre sus diferentes líneas de negocio, que incluyen loteamientos, barrios cerrados y desarrollos verticales.

Fundada en 1969, Inmobiliaria del Este construyó una trayectoria de más de cinco décadas en el mercado inmobiliario paraguayo, acompañando a miles de familias en el acceso a la propiedad y en la construcción de patrimonio.

Actualmente, la compañía cuenta con 11 agencias y más de 190 colaboradores, y continúa consolidando su presencia en distintos puntos del país a partir de una propuesta basada en la cercanía, la confianza, la innovación y la mejora continua.

La apertura de Lynch Center se produce en un contexto de crecimiento y diversificación de la empresa, que en los últimos años ha fortalecido su presencia no solo en loteamientos y urbanizaciones, sino también en segmentos como barrios cerrados y desarrollos verticales.

Más que una mudanza, la nueva Casa Central busca representar esa evolución: una empresa con una larga trayectoria que continúa adaptándose a nuevas demandas del mercado y a nuevas formas de relacionarse con sus clientes.

Bajo el concepto “Nueva casa. Nueva energía. El mismo propósito de seguir construyendo sueños”, Inmobiliaria del Este celebra esta nueva etapa reafirmando su objetivo de seguir generando oportunidades y acompañando el desarrollo inmobiliario del Paraguay.

“Inmobiliaria del Este nace hace 57 años como una de las primeras loteadoras del Paraguay”, señaló Jorge Mendelzon, director de Inmobiliaria del Este S.A., antes de rendir homenaje a sus fundadores, Aldo Zucolillo y Julio César Zucolillo, quienes, según destacó, tuvieron “la visión y el sueño de poder buscar que toda la gente pueda lograr su terreno propio con muchas facilidades”.

Durante la inauguración, Eduardo Quiroga, gerente general de la empresa, agradeció a los accionistas y directores por la confianza depositada en el equipo y recordó que detrás de los 57 años de historia “han pasado muchísimas personas”, cada una de ellas dejando “su granito de arena” y formando parte de la huella de la organización.