La Mega Running 2026 celebra los 25 años de Punto Farma

En su VIII edición, la carrera es uno de los encuentros deportivos y familiares más importantes del país, reuniendo a más de 6.000 corredores el domingo 20 del corriente mes, en la Costanera de Asunción.

Con cupos agotados con mucha anticipación y declarada de Interés Municipal por la Municipalidad de Asunción, la Mega Running convoca a toda la comunidad a vivir una jornada de deporte, salud, entretenimiento y experiencias para todas las edades.

La competencia contará con distintas categorías. Los adultos competirán en la modalidad 5K, mientras que las categorías infantiles estarán distribuidas de 6 a 13 años.

La convocatoria será desde las 06:30, con actividades para disfrutar en familia, incluyendo espacios dedicados a la salud, belleza y recreación, un área especial para niños y un gran show en vivo de la mano de FE Estudio y The Kilks.

Uno de los momentos más esperados será la Carrera de Muñecos (botargas), con personajes de reconocidas marcas junto a los queridos Kike y Farmi.

Este año, el desafío es aún mayor: consolidarla como la carrera de botargas más grande del Paraguay, convirtiéndola en una verdadera fiesta para grandes y chicos, incluso para quienes acompañen el evento sin participar como corredores.

La Mega Running Punto Farma se convierte en la primera running en contar con un asistente virtual personalizado con IA generativa, desarrollado especialmente para acompañar a los corredores y brindarles, de manera rápida y sencilla, toda la información necesaria antes y durante la experiencia de la carrera.

Los participantes podrán retirar su kit de corredor del lunes 14 al viernes 18 de setiembre, de 12:00 a 20:00, en la Sucursal 800 de Eusebio Ayala y La Victoria.