Nuba desembarcó en Paraguay para redefinir los viajes de lujo

La firma presentó su llegada al mercado local con True North by Nuba, un encuentro exclusivo realizado en Puerto Liebig que reunió a referentes de la sociedad paraguaya y representantes de reconocidas cadenas hoteleras internacionales, como Six Senses, Aman, The Ritz-Carlton, Mandarin Oriental, Park Hyatt y Belmond.

La experiencia tomó al compás como símbolo de exploración y convirtió el espacio en un recorrido por los cuatro puntos cardinales, con instalaciones que combinaron gastronomía, diseño, aromas, texturas y naturaleza para transmitir la filosofía de la compañía.

Fundada en 1994, Nuba cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la creación de viajes personalizados y actualmente tiene presencia en España, México, Estados Unidos y Paraguay.

La firma reúne a más de 56.000 clientes y registró una facturación estimada de 190 millones de euros en 2025. Su posicionamiento también está respaldado por reconocimientos internacionales, como el premio World’s Leading Luxury Travel Agency de los World Travel Awards en 2023, 2024 y 2025.

En Paraguay, la operación estará liderada por Erich von Zastrow, profesional con más de 15 años de experiencia en el diseño de viajes a medida. Como parte de su desembarco, Nuba estableció además una alianza con Sudameris Elite, mediante la cual desarrollará experiencias y beneficios exclusivos para sus clientes.

Con esta apertura, la firma busca atender a los viajeros que valoran el tiempo, exclusividad y acceso, consolidando en Paraguay una categoría que, hasta ahora, no contaba con un operador dedicado exclusivamente al segmento de alto lujo.