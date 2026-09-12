Coca-Cola Paresa, presentador de Hydro

Bajo el concepto de “Hydro Habita el Taller”, músicos, constructores de instrumentos, artistas visuales y creadores se reunirán durante varias semanas para investigar, desarrollar y experimentar con el agua como origen del sonido. Con un fuerte énfasis en la experimentación, este espacio mostrará el proceso creativo sucediendo frente a los ojos de los espectadores.

Hydro propone un encuentro inmersivo entre diferentes lenguajes y disciplinas: música en vivo, experimentación sonora, construcción de instrumentos, narrativa escénica, ciencia, naturaleza, innovación, artes visuales y documentación audiovisual.

El espectáculo será el 16, 17 y 18 de septiembre, a las 20:30, en Ferroconti.

Las entradas cuestan G. 120.000. Se pueden adquirir contactando al +595974 774-800.