Empresariales
12 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Coca-Cola Paresa, presentador de Hydro

Un nuevo espectáculo es presentado por Coca-Cola Paresa.
Un nuevo espectáculo es presentado por Coca-Cola Paresa.ARCENIO ACUÑA

Como presentador oficial, Coca-Cola Paresa se suma a Hydro, una iniciativa que propone una nueva forma de vivir la creación artística, transformando el proceso creativo en una experiencia escénica abierta al público.

Por ABC Color

Bajo el concepto de “Hydro Habita el Taller”, músicos, constructores de instrumentos, artistas visuales y creadores se reunirán durante varias semanas para investigar, desarrollar y experimentar con el agua como origen del sonido. Con un fuerte énfasis en la experimentación, este espacio mostrará el proceso creativo sucediendo frente a los ojos de los espectadores.

Hydro propone un encuentro inmersivo entre diferentes lenguajes y disciplinas: música en vivo, experimentación sonora, construcción de instrumentos, narrativa escénica, ciencia, naturaleza, innovación, artes visuales y documentación audiovisual.

El espectáculo será el 16, 17 y 18 de septiembre, a las 20:30, en Ferroconti.

Las entradas cuestan G. 120.000. Se pueden adquirir contactando al +595974 774-800.