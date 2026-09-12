Grupo Garden presentó nuevo All New Kia Seltos en el país

El diseño combina la herencia robusta de los SUV de combustión interna del pasado con la sofisticación limpia y aerodinámica de los últimos vehículos eléctricos de Kia. Guiado por la filosofía de diseño “Opposites United” de Kia, el exterior presenta proporciones potentes, revestimientos audaces y superficies técnicas que permiten confianzas y agilidad en el proyecto.

La All New Seltos 2027 es notablemente más larga, ancha y espaciosa que su predecesora. Ofrece el mejor volumen de su clase, mejorando significativamente el espacio para las piernas, cabeza y hombros de los pasajeros, junto con una mayor capacidad de carga del maletero. Destacan sus líneas robustas, manijas de puertas que se ocultan automáticamente, llantas de hasta 18 pulgadas.

La sofisticación de su habitáculo marca un nuevo estándar tecnológico para los SUV, integra una pantalla de 22,55 pulgadas y todo integrado con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Además, cuenta con sistema de audio Bose, Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), seis airbags, frenos ABS, mandos al volante, inmovilizador de motor y mucho más.

La All New Seltos 2027 trae un motor 1.5 diésel de alto desempeño y bajo consumo, y está disponible en seis versiones.

Se puede retirar al contado desde 23.990 dólares o financiado con el Grupo Garden en cuotas desde 265 dólares, que ya incluye transferencia y seguro por un año.