Minor Hotels y Grupo Petra firman una alianza estratégica y anuncian un nuevo NH en Asunción

Minor Hotels, líder mundial del sector hotelero con más de 640 propiedades operativas y en desarrollo en 67 países, y Grupo Petra, uno de los principales actores del sector inmobiliario en Paraguay, han firmado en Madrid dos contratos que refuerzan su colaboración en el país. Uno de colaboración estratégica para explorar nuevas oportunidades de desarrollo hotelero y otro para gestionar un futuro hotel en Asunción, el mismo será de cuatro estrellas, funcionará bajo la marca NH Hotels & Resorts y contará con 116 habitaciones.

La operación se enmarca en la estrategia de crecimiento asset-light de Minor Hotels, basada en acuerdos de gestión y franquicia con socios locales sólidos en mercados con potencial de desarrollo a largo plazo.

El contrato de colaboración estratégica establece las bases para que Grupo Petra identifique, estructure y promueva oportunidades hoteleras en Paraguay, que Minor Hotels analizará con vistas a posibles contratos de gestión. La colaboración se centrará en proyectos para las marcas NH, NH Collection y Tivoli, reforzando la presencia del grupo en los segmentos upscale, upper-upscale y luxury.

Paraguay se está consolidando como uno de los mercados con mayor dinamismo de Sudamérica para la inversión inmobiliaria y turística, apoyado en un entorno de estabilidad macroeconómica, una agenda de mejora de infraestructuras y una demanda creciente de alojamiento vinculada tanto al turismo como a los viajes corporativos y de MICE.

En este contexto, Asunción concentra el papel de principal centro financiero, empresarial y administrativo del país, mientras que destinos como Ciudad del Este y Encarnación refuerzan su posicionamiento gracias a su actividad comercial, su conectividad regional y su atractivo turístico.

Ambos grupos contemplan evaluar oportunidades en Ciudad del Este y Encarnación, además de Asunción, dos plazas que complementan el liderazgo de la capital y que presentan perfiles de demanda diferenciados: la primera, vinculada al comercio transfronterizo y la actividad empresarial; la segunda, asociada al turismo, los eventos y el desarrollo residencial.

Asimismo, la colaboración permitirá explorar otras ciudades que presentan un importante crecimiento económico por la llegada de nuevas inversiones o un posicionamiento estratégico derivado de su desarrollo en conectividad. Esta visión permitirá avanzar en una oferta hotelera más diversificada, alineada con la evolución de la demanda local, regional e internacional.

Esta iniciativa da continuidad a la relación ya existente entre ambas compañías en Paraguay, que tendrá su primer hito en Petra Imperiale, el desarrollo más emblemático de Grupo en Asunción. El proyecto, actualmente en marcha y con apertura prevista para inicios de 2030, incorporará un hotel que operará bajo la marca NH Collection, integrado en una propuesta de usos mixtos orientada a elevar la oferta hotelera y urbana de la ciudad.

Un hotel NH en Asunción: segundo proyecto con Petra en Paraguay

A este primer proyecto se suma ahora el nuevo hotel NH en Asunción, cuyas obras se prevé iniciar en el primer trimestre de 2027, con apertura estimada para finales de 2029. Se trata de un hotel de cuatro estrellas bajo la marca NH Hotels & Resorts que contará con 116 habitaciones.

El nuevo hotel estará ubicado en la calle Quesada, en las cercanías de puntos icónicos de la ciudad como el Shopping Mariscal, las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo, los principales bancos locales y otros lugares relevantes que conforman el eje financiero de Asunción, con acceso directo a las principales avenidas Mariscal López y San Martín, a 20 minutos del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi y a 10 minutos del World Trade Center Asunción.

La ubicación sitúa al proyecto en una de las zonas de mayor crecimiento de valor inmobiliario de la capital. El proyecto tendrá además un restaurante y bar en un rooftop, 244 m² de salas de reuniones y eventos, gimnasio y piscina exterior.

Ambos acuerdos reflejan la voluntad de Minor Hotels y Grupo Petra de impulsar el desarrollo de la hospitalidad en Paraguay, combinando la experiencia operativa, comercial y de distribución de la cadena hotelera con el conocimiento local y la capacidad de desarrollo inmobiliario de la empresa paraguaya.

Las firmas realizadas en Madrid suponen un nuevo paso en esta colaboración y refuerzan la apuesta por conectar el potencial del mercado paraguayo con marcas internacionales capaces de aportar estándares globales, experiencia y valor a largo plazo.

Gonzalo Aguilar, CEO de Minor Hotels Europe & Americas, comentó que “estamos encantados de seguir desarrollando nuevos acuerdos con Grupo Petra en Paraguay, un mercado donde vemos oportunidades muy interesantes para un crecimiento selectivo y de largo plazo. Esta colaboración nos permite explorar nuevos proyectos junto a un socio local con sólido conocimiento del mercado y capacidad de desarrollo, al tiempo que aportamos la fortaleza de nuestras marcas, nuestra experiencia operativa internacional y una plataforma comercial global. Nuestro objetivo es avanzar con disciplina, identificando oportunidades que puedan generar valor para propietarios, huéspedes y destinos”.

Por su parte, Carlos Guasti, presidente de Grupo Petra, manifestó que “esta alianza con Minor Hotels representa un paso muy relevante dentro de nuestra visión de contribuir a la evolución del mercado inmobiliario y hotelero paraguayo a través de proyectos de escala internacional. En Grupo Petra trabajamos para atraer al país marcas y operadores globales que aporten experiencia, estándares de primer nivel y nuevas oportunidades de desarrollo. Paraguay atraviesa un momento de crecimiento inmobiliario, corporativo y turístico, y creemos que esta colaboración permitirá acompañar ese proceso con propuestas capaces de generar valor para el sector, para los destinos y para el posicionamiento del país como mercado atractivo para la inversión”.

Con estos contratos, Minor Hotels refuerza su compromiso con un crecimiento estratégico y sostenido en Latinoamérica, apoyado en modelos de gestión hotelera que permiten escalar de forma flexible junto a partners locales. La evaluación de futuras oportunidades se realizará caso por caso y estará sujeta al cumplimiento de los estándares de cada marca de Minor Hotels.