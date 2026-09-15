Banco GNB patrocinó regreso de SIL RUN después de ocho años

La jornada tuvo como punto de partida y llegada el San Ignacio de Loyola School, con actividades adaptadas a diferentes grupos.

Los adultos participaron en las modalidades de 5K y 1K, mientras que los niños contaron con circuitos de 600, 400, 200, 100 y 50 metros, de acuerdo con sus categorías.

Como parte de su apoyo a la iniciativa, Banco GNB ofreció a sus clientes un 20% de descuento en la inscripción anticipada mediante sus tarjetas de crédito y prepagas.

La inscripción incluyó un kit con dorsal, remera y obsequios de las marcas participantes.

Durante la carrera, la entidad financiera también tuvo presencia institucional, acompañando a los corredores con puntos de hidratación.

Con este respaldo, Banco GNB reafirmó su acompañamiento a iniciativas que promueven hábitos saludables y espacios de encuentro, fortaleciendo a la vez su vínculo con distintos segmentos de la comunidad.

Banco GNB Paraguay es una entidad financiera de sólida trayectoria y presencia en Paraguay, integrante del Grupo Financiero Gilinski.

Impulsa el desarrollo financiero a través de una oferta integral de soluciones para personas, pymes, empresas, campo y banca premier, con foco en la innovación, la calidad del servicio y la seguridad.

Reconocido por Global Finance como el “Mejor Banco de Paraguay 2021”.