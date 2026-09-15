Empresariales
15 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Banco GNB patrocinó regreso de SIL RUN después de ocho años

Niños, jóvenes y adultos participaron del SIL RUN 2026.
Niños, jóvenes y adultos participaron del SIL RUN 2026.Heber Carballo

Banco GNB acompañó el regreso del SIL RUN, la carrera organizada por el San Ignacio de Loyola School, que celebró su segunda edición el domingo 13 de septiembre, luego de ocho años. La iniciativa reunió a alumnos, familias y participantes de distintas edades en torno al deporte, el bienestar y la integración de la comunidad educativa.

Por ABC Color
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La jornada tuvo como punto de partida y llegada el San Ignacio de Loyola School, con actividades adaptadas a diferentes grupos.

Los adultos participaron en las modalidades de 5K y 1K, mientras que los niños contaron con circuitos de 600, 400, 200, 100 y 50 metros, de acuerdo con sus categorías.

Como parte de su apoyo a la iniciativa, Banco GNB ofreció a sus clientes un 20% de descuento en la inscripción anticipada mediante sus tarjetas de crédito y prepagas.

La inscripción incluyó un kit con dorsal, remera y obsequios de las marcas participantes.

Durante la carrera, la entidad financiera también tuvo presencia institucional, acompañando a los corredores con puntos de hidratación.

Con este respaldo, Banco GNB reafirmó su acompañamiento a iniciativas que promueven hábitos saludables y espacios de encuentro, fortaleciendo a la vez su vínculo con distintos segmentos de la comunidad.

Banco GNB Paraguay es una entidad financiera de sólida trayectoria y presencia en Paraguay, integrante del Grupo Financiero Gilinski.

Impulsa el desarrollo financiero a través de una oferta integral de soluciones para personas, pymes, empresas, campo y banca premier, con foco en la innovación, la calidad del servicio y la seguridad.

Reconocido por Global Finance como el “Mejor Banco de Paraguay 2021”.