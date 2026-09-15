Empresariales
15 de septiembre de 2026 a la - 01:00

El débito impulsa la digitalización de pagos

Las actividades cotidianas se realizan con pagos digitales.
Las actividades cotidianas se realizan con pagos digitales.Gustavo Machado

De acuerdo al reporte de Bancard, presentado recientemente, las compras digitales mantienen una trayectoria de crecimiento sostenida en Paraguay.

Por ABC Color
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A agosto de 2026, el volumen acumulado registra un incremento del 22%, consolidando la expansión observada en los últimos años.

Este dinamismo se refleja también en la evolución interanual de las transacciones, que crecen un 34% respecto a 2025. El principal motor de este crecimiento es la tarjeta de débito, cuyo volumen aumenta un 30% a agosto de 2026 frente al mismo período del año anterior, superando el crecimiento registrado por las tarjetas de crédito (+10%).

Como resultado, el débito continúa ganando participación dentro de las compras digitales, representando el 65% del volumen transaccionado en 2026, frente al 48% observado en 2020. Esta evolución evidencia una preferencia creciente por medios de pago más accesibles y de uso cotidiano, consolidando al débito como el principal impulsor de la digitalización de los pagos en el país.