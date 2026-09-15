Lanzan campaña para prevenir cáncer de piel

“Noviembre a motas” es una de las actividades insignia de la Sociedad Paraguaya de Dermatología y llegó este año a su 24ª edición, tras desarrollarse de manera casi ininterrumpida y con la colaboración de centros de referencia en dermatología de distintos puntos del país.

La presentación de la campaña se llevó a cabo en el marco del XIII Congreso Paraguayo de Dermatología.

El cáncer de piel es uno de los tumores más frecuentes en el ser humano y está relacionado, en gran medida, con la exposición solar sin protección a lo largo de la vida.

Los carcinomas basocelular y espinocelular presentan un alto porcentaje de curación cuando son tratados a tiempo, mientras que el melanoma maligno, uno de los tumores de piel de mayor mortalidad, también puede tener un mejor pronóstico cuando se detecta de manera temprana.