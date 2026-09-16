Arcoiris vuelve a ser reconocida en el ranking de marcas de la CAP

Arcoiris, empresa familiar orgullosamente paraguaya y referente de la industria alimenticia nacional, vuelve a destacarse en el Ranking de Marcas de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), obteniendo nuevamente el primer lugar en la categoría Especias y Condimentos.

Este reconocimiento reafirma el vínculo construido durante años con los consumidores paraguayos y el posicionamiento de Arcoiris como una de las marcas más presentes en los hogares del país, destacándose por su recordación, preferencia y uso.

Con 27 años de trayectoria, Arcoiris continúa creciendo de la mano de sus consumidores, combinando innovación, tradición y calidad para desarrollar productos que acompañan diariamente las mesas paraguayas.

“Recibir nuevamente este reconocimiento nos llena de orgullo y, sobre todo, de gratitud. Detrás de cada logro hay un gran equipo, nuestros clientes y consumidores que nos eligen y nos acompañan. Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando, innovando y llevando productos con sabor y calidad a cada mesa”, expresaron desde la dirección de Arcoiris.

El Ranking de Marcas de la CAP constituye una referencia para conocer la percepción y el vínculo de los consumidores con las principales marcas presentes en el mercado paraguayo.

Los resultados se obtienen a partir de estudios realizados entre consumidores y permiten identificar las marcas con mayor nivel de recordación, uso y preferencia en distintas categorías.

Este nuevo reconocimiento representa para Arcoiris un motivo más para celebrar sus 27 años de historia, reafirmando su compromiso con el desarrollo de productos nacionales y con el talento y la mano de obra paraguaya.