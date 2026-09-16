Britimp celebra 15 años liderando la industria de la seguridad

El encuentro tuvo como eje central agasajar a los clientes, celebrar el presente de la firma y reafirmar el compromiso de seguir creciendo de la mano de quienes confían en sus servicios.

La velada se destacó por una propuesta experiencial de primer nivel que incluyó Live Sushi Kaiseki, bites de Talleyrand, una Wine Experience guiada por Oliver Gayet, un Whisky Ritual con Álvaro Pereira y una barra de Mix It.

La experiencia se completó con café de especialidad a cargo de Movimiento Café y un espacio de habanos presentado por Habacorp.

La propuesta artística también tuvo un papel destacado, con las presentaciones musicales de The Banthus y Amado Sarabia, que acompañaron la celebración durante la noche, y la ambientación musical de la reconocida invitada especial y DJ argentina Daniela Urzi.

La apertura del acto protocolar estuvo a cargo del CEO de la compañía, Pablo Tomé, quien repasó la historia, la evolución y las notas destacadas de la firma en el sector.

Posteriormente, Tomé invitó al escenario a Esteban Britos y Patricia Godoy, directores y esposos, quienes expresaron un profundo agradecimiento a los clientes presentes por la lealtad y confianza depositada.

Finalmente, junto a dos directores más de la firma, alzaron sus copas en un emotivo brindis para honrar el pasado, celebrar el presente y proyectar un futuro de innovación y seguridad compartida.